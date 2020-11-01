У Німеччині тисячі людей вийшли на акції проти посилення карантинних обмежень

Протестують переважно прихильники теорій змови, правих екстремістів і ті, хто заперечують існування нового коронавірусу

У низці міст Німеччини в суботу, 31 жовтня, відбулися акції проти обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Так, в Дрездені на заклик ініціативи Querdenken, що організувала протест, відгукнулися кілька тисяч чоловік. Багато мітингувальники були без захисних масок.

Аналогічна акція в Карлсруе зібрала близько 900 чоловік. Поліції довелося неодноразово нагадувати демонстрантам про необхідність дотримуватися правил дистанціювання. Суд раніше скасував обов’язкову вимогу носити маски, що оскаржували організатори. У Брауншвейгу на акцію прийшло близько 750 осіб, в Дармштадті — близько 300. У Дюссельдорфі поліція нарахувала близько 100 протестувальників, повідомляє видання.

Ініціатива Querdenken з Штутгарта стверджує, що займається захистом основних свобод. До ініціативи долучаються переважно прихильники теорій змови, правих екстремістів і ті, хто заперечують існування нового коронавірусу.

У Німеччині неодноразово проходили демонстрації противників обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із захворюванням COVID-19. Збудник цієї інфекції виявлено вже у понад 46 млн жителів планети. Найбільше заражень — в США, Індії та Бразилії. Пандемія забрала життя близько 1,2 млн осіб.

У Німеччині вірус SARS-CoV-2 до 31 жовтня виявлений у 518 753 осіб, 10 452 хворих померли, а понад 351 000 одужали. Влада розпорядилася ввести на всій території ФРН м’який локдаун з 2 листопада.

Джерело: Deutsche Welle