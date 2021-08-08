8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні вітаємо військових-зв’язківців, будівельників, офтальмологів, альпіністів та котиків!

У неділю, 8 серпня, відзначаються такі свята:

День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

В Україні свято День будівельника було встановлено підписаним 22 липня 1993 Указом Президента України №273/93 і також святкується щорічно у другу неділю серпня.

Професійне свято День працівників ветеринарної медицини в Україні відзначається у другу неділю серпня. Встановлено Указом Президента України за ініціативою Міністерства аграрної політики в 2001 році.

За статистикою, майже 80% ветеринарів складають жінки.

Ветеринарна наука свідчить, що близько 61% всіх збудників хвороб у людей приходять від тварин.

День військ зв’язку України

Встановлено Указом Президента України в 2000 році. Святкується зв’язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах та підрозділах.

Саме 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв’язку.

Міжнародний день офтальмології

Міжнародний день офтальмології відзначається в першій декаді серпня. Своє професійне свято лікарі-офтальмологи почали відзначати з 2004 року.

Міжнародний день альпінізму

Міжнародний день альпініста святкується в першій декаді серпня. Виникло на початку 2000 років. Присвячене першому вдалому сходженню на пік гірської вершини Монблан швейцарськими альпіністами Жаком Бальма і Мішелем-Габріелем Паккардом в 1786 році.

Всесвітній день кішок

Всесвітній День кішки відзначається в першій декаді серпня. Засновником виступає Міжнародний фонд захисту тварин. На сьогоднішній день налічується близько 256-ти порід домашніх кішок.

Всесвітній день кішок відзначається всіма любителями цієї прекрасної тварини з 2002 року.

День пам'яті святого Домініка

День пам'яті Єрмолая Нікомедійського

День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина

Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і старанною молитвою до нього печерські ченці зцілювалися від плотських спокус.

Історія

Преподобний Мойсей служив у святого благовірного князя Бориса. Після вбивства в 1015 році на річці Альті святого Бориса, святий Мойсей втік і переховувався в Києві у Передслави, сестри князя Ярослава.

У 1018 році, коли польський герцог Болеслав I Хоробрий захопив Київ, святий Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі як полонений. Високий і стрункий красень звернув на себе увагу однієї багатої польки-вдови, яка захотіла зробити його своїм чоловіком.

Святий Мойсей відмовився змінювати полон на рабство у жінки. Коли полька купила бранця, вона намагалася всіляко спокусити юнака. Коли ж Мойсей не звабився, полька наказала розтягнути його на землі і бити палицями так, щоб земля налилася кров'ю. А тоді веліла давати святому кожен день по сто ударів, а потім оскопити його.

Оговтавшись від ран, преподобний Мойсей прийшов до Печерського монастиря. Преподобний помер близько 1043-1051 рр. і був похований в Ближніх печерах.

Вважається, що преподобний Мойсей Угрин Печерський, якщо йому молитися, береже від плотських спокус.

Народні прикмети на 8 серпня:

Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити – весь рік буде хорошим.

Мухи кусаються і стають настирливими – чекай дощу.

Жаби стрибають біля водойм по берегу – теж до дощу.

Що не рекомендується робити 8 серпня:

Позичати комусь робочі інструменти – до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк – треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.

Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.

Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.

У кого іменини 8 серпня?

Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.