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    8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні вітаємо військових-зв’язківців, будівельників, офтальмологів, альпіністів та котиків!

    У неділю, 8 серпня, відзначаються такі свята:

    • День будівельника
    В Україні свято День будівельника було встановлено підписаним 22 липня 1993 Указом Президента України №273/93 і також святкується щорічно у другу неділю серпня.
    • День працівників ветеринарної медицини
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    Професійне свято День працівників ветеринарної медицини в Україні відзначається у другу неділю серпня. Встановлено Указом Президента України за ініціативою Міністерства аграрної політики в 2001 році.

    За статистикою, майже 80% ветеринарів складають жінки.

    Ветеринарна наука свідчить, що близько 61% всіх збудників хвороб у людей приходять від тварин.

    • День військ зв’язку України
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    Встановлено Указом Президента України в 2000 році. Святкується зв’язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах та підрозділах.

    Саме 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв’язку.

    • Міжнародний день офтальмології
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    Міжнародний день офтальмології відзначається в першій декаді серпня. Своє професійне свято лікарі-офтальмологи почали відзначати з 2004 року.

    • Міжнародний день альпінізму
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    Міжнародний день альпініста святкується в першій декаді серпня. Виникло на початку 2000 років. Присвячене першому вдалому сходженню на пік гірської вершини Монблан швейцарськими альпіністами Жаком Бальма і Мішелем-Габріелем Паккардом в 1786 році.

    • Всесвітній день кішок
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    Всесвітній День кішки відзначається в першій декаді серпня. Засновником виступає Міжнародний фонд захисту тварин. На сьогоднішній день налічується близько 256-ти порід домашніх кішок.

    Всесвітній день кішок відзначається всіма любителями цієї прекрасної тварини з 2002 року.

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    • День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина

    Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і старанною молитвою до нього печерські ченці зцілювалися від плотських спокус.

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    Історія

    Преподобний Мойсей служив у святого благовірного князя Бориса. Після вбивства в 1015 році на річці Альті святого Бориса, святий Мойсей втік і переховувався в Києві у Передслави, сестри князя Ярослава.

    У 1018 році, коли польський герцог Болеслав I Хоробрий захопив Київ, святий Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі як полонений. Високий і стрункий красень звернув на себе увагу однієї багатої польки-вдови, яка захотіла зробити його своїм чоловіком.

    Святий Мойсей відмовився змінювати полон на рабство у жінки. Коли полька купила бранця, вона намагалася всіляко спокусити юнака. Коли ж Мойсей не звабився, полька наказала розтягнути його на землі і бити палицями так, щоб земля налилася кров'ю. А тоді веліла давати святому кожен день по сто ударів, а потім оскопити його.

    Оговтавшись від ран, преподобний Мойсей прийшов до Печерського монастиря. Преподобний помер близько 1043-1051 рр. і був похований в Ближніх печерах.

    Вважається, що преподобний Мойсей Угрин Печерський, якщо йому молитися, береже від плотських спокус.

    Народні прикмети на 8 серпня:

    • Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити – весь рік буде хорошим.
    • Мухи кусаються і стають настирливими – чекай дощу.
    • Жаби стрибають біля водойм по берегу – теж до дощу.

    Що не рекомендується робити 8 серпня:

    • Позичати комусь робочі інструменти – до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк – треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.
    • Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.
    • Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.

    У кого іменини 8 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.

    Теги: свята тварини наука
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    8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони