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    Фото

    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі

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    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі

    Сову майже не розгледіти на тлі дерева, а нубійський козел не просто так живе в горах

    Дикий світ досить жорстоке місце, і від здатності зливатися з природою залежить життя багатьох тварин. Наприклад, хижакам вона потрібна, щоб непомітно підкрадатися до майбутньої їжі, а їх жертвам, щоб якомога довше залишатися непомітними.

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    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі
    Ці тварини так добре замаскувалися, що на їхні фото варто дивитися двічі

    Знайти багатьох майстрів маскування не так вже і просто, адже, щоб розглядати тварин, на ці знімки доведеться дивитися мінімум двічі.

    «Бачите американську пищуху серед цього пейзажу?», «Цей алігатор ідеально злився з природою», «У морського коника відмінно вийшло замаскуватися під кораловий риф», «Побачили на знімку гігантську рогату ящірку?», «Сову майже не розгледіти на тлі дерева», «Нубійський козел не просто так живе в горах. Побачили його?», - коментують фото користувачі мережі.

    тварини
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