86% японців беззастережно підтримують Україну, – посол Сергій Корсунський
Японія готова всіляко допомагати тим українцям, які тікають від війни
86% громадян Японії беззастережно підтримують українців у війні проти Росії. А 91% японців готові допомагати тимчасовим вимушеним переселенців з України, які потребуватимуть допомоги. Про це в ефірі національного телемарафону заявив посол України у Японії Сергій Корсунський.
Дипломат повідомив, що тим українцям, які приїдуть до Японії, буде надана допомога у пошуку житла і роботи.
Як повідомлялося раніше, Російська Федерація у нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори щодо мирного договору з Японією, який не був підписаний після Другої світової війни. Про це заявилиу Міністерстві закордонних справ РФ. Відповідальність за шкоду взаємодії з РФ та інтересам самої Японії вона поклала на офіційний Токіо.