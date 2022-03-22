86% японців беззастережно підтримують Україну, – посол Сергій Корсунський

Посол Сергій Корсунський повідомив про повну підтримку українців з боку Японії у війні Росії проти України

Японія готова всіляко допомагати тим українцям, які тікають від війни

86% громадян Японії беззастережно підтримують українців у війні проти Росії. А 91% японців готові допомагати тимчасовим вимушеним переселенців з України, які потребуватимуть допомоги. Про це в ефірі національного телемарафону заявив посол України у Японії Сергій Корсунський.

Дипломат повідомив, що тим українцям, які приїдуть до Японії, буде надана допомога у пошуку житла і роботи.

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація у нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори щодо мирного договору з Японією, який не був підписаний після Другої світової війни. Про це заявилиу Міністерстві закордонних справ РФ. Відповідальність за шкоду взаємодії з РФ та інтересам самої Японії вона поклала на офіційний Токіо.