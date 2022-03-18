Російське командування виставило себе посміховиськом на весь світ

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

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Нет никакого сомнения, что с ходом так называемой «специальной военной операции» вс рф, громадьё планов орко-командования несколько раз существенно менялось.

Причём, отнюдь не в сторону увеличения и разрастания. С каждым новым днём и потерями, цели и задачи, которые ставились командованием перед подчинёнными войсками, скукоживались в размерах и объёмах.

Да, в первую неделю боёв командование войск противника активно и лихорадочно гнало все своих ударные группировки вперёд.

Имея под рукой определённый набор резервов, оно как всегда «решительно и смело» вводило их в бой. Полностью, в соответствии с положенями так называаемой «советской военной школы» т.е. не взирая на быстро меняющуюся обстановку, по заранее разработанным планам.

При этом уровень догматизма и неумения российского военного командования оценить складывающуюся оперативную ситуацию В ДИНАМИКЕ и вовремя внести необходимые корректировки в сам план, зашкаливал

Об этом весьма красноречиво свидетельствовало стремление любой ценой выполнить запланированную и поставленную задачу, даже тогда, когда эта задача в силу объективных или субъективных факторов выполнена быть не могла в принципе.

Прущие в лобовую тяжело вооружённые и малоподвижные колоны техники противника, вязли на незнакомой местности, дробились ВСУ и постепенно уничтожались ими.

И не смотря на это, командование противника снова и снова кидало на одно и тоже направление всё новые и новые силы, практически, как на конвеере. В полном соответствии с положениями советского учебника по оперативному искусству «наращивая усилия». Делая это абсолютно по-дебильному и кретински

С первых дней вторжения, ВСУ пропустив эту орду бронетехники в оперативную глубину своих боевых порядков, стали лупашить по их тылам и флангам

Украинская армия сразу и намеренно, в рамках Стратегической оборонной операции, отказалась от попыток «стационарного сдерживания» этих бронированных толп, перейдя к маневренной и подвижной обороне прямо с первых часов вторжения. Стараясь, при этом, наносить прущим массам орков стремительные фланговые и отсечные удары.

Отходя, отрываясь и активно маневрируя небольшими подвижными тактическими группами, после таких ударов. Таким образом, противник нёс значительные потери, теряя постепенно, день за днём, свой наступательный потенциал.

В конце концов, в результате такого «выматывания», у этих орд мордо-бронетехники стало кончаться топливо, продовольствие, боеприпасы. И в большинстве случаев они встали.

Причём, в подавлящем количестве случаев, отнюдь не в удобных для этого местах. Происходило это не сразу, а так сказать в колебательно-затухающем режиме. От сплошного марша по всем направлениям, они сначала перешли к волонообразным дёрганьям, потом к отдельным «фрикциям» на отдельных направлениях.

И в конце концов, окончательно встали, перейдя к обороне практически на всех операционных направлениях, за исключением нескольких отдельных участках, где, как им кажется, и сегодня «есть возможность прорваться»

На сегодняшний день, именно на этих отдельных участках орки и пытаются сконцентрировать те небольшие резервы, которые у них остались, с целью всё того же «развития наметившегося успеха» путём «наращивания усилий».

Флаг им в руки и барабан на шею. Продолжайте в том же духе.

Теперь конкретно по первому и второму направлениям:

1. Как собственно я и предсказывал ещё до самого вторжения, направление удара по правому берегу Днепра с территории Беларуси прямо на Киев было одним из основных в планах орко-командования. Это сегодня очевидно многим, но почему-то оказалось не очевидным им же, ещё ДО начала вторжения.

Хотя было понятно, что такого рода удар позволял военному командованию орков в значительной степени достичь целей всей кампании, в том числе – политических, посредством достаточно быстрой и наименее затратной, с точки зрения привлекаемых сил и средств, отдельной оперативно-тактической операции. Которая, в случае достижения успеха, по своему значению явно претендовала на статус стратегической.

Собственно, так и случилось. Высказанные мною до начала вторжения такого рода рассуждения, как наиболее вероятный ход мыслей мордо-планировщиков из их «гламурного» штаба, оказались полностью верны.

Противник с первых же часов вторжения начал активные наступательные действия значительными силами именно на этом направлении.

Попытка проведения оперативно-тактических десантных операций в районе Гостомеля и Василькова, а так же достаточно стремительное продвижение наземной орко-группировки с территории Беларуси, поддержанное значительными силами армейской авиации и авиации ВКС, в направлении этих же районов, наочно свидетельствовала – данное операционное направление занимает в планах противника приоритетное значение.

Уже к исходу 28-го февраля противник вышел к ближайшим северо-западным подступам столицы и без какой-либо оперативной паузы приступил к проведению охватывающих с юго-запада и запада Киев действиям.

В случае удачи противника, это означало достаточно серьёзный удар по намерениям командования ВСУ не допустить блокирования крупных городов страны

И в первую очередь – столицы. Ибо, продвинувшись даже до трассы Киев- Чоп, что и случилось в реальности, противник получал возможность резко усложнить и даже в определённой мере прервать пути коммуникации столицы на стратегически важном, я бы даже сказал, в определённом смысле жизненно-важном Западном направление.

Более того, после того, как в последствии обозначилось вполне чёткое стремление противника прорываться не только к «Житомирской трассе», но и далее, на юг к «Одесской», стало понятно, что это нихера не «отвлекающие действия».

Более того, командование войск противника, не смотря на то, что его группировка на этом направлении несла достаточно существенные потери, особенно в передовых подразделениях авангарда, вследствии регулярно огневого воздействия артиллерии и авиации ВСУ, умудрялась постоянно наращивать тут свои усилия, практически в режиме «нон-стоп» вводя в бой всё новые и новые резервы.

Всё это и привело к тому, что орки вышли к трассе Киев-Чоп на участке Калиновка – Стоянка.. и без какой-либо остановки попытались прорваться глубоко ЗА неё, пробуя «тыкаться» здесь сразу на нескольких участках.

Но, как оказлось, ВСУ были отлично готовы к такому повороту событий, организовав для орков своеобразное «арт-шоссе» на этом участке

Выглядело это до банальности просто и высокоэффективно. Как только окри собирали на шоссе или вблизи него очередную более-менее значительную колону бронетехники для рывка за шоссе, включался вполне отработанный алгоритм ВСУ. Колону пропускали за шоссе, а затем где-то на многочисленных подъездных к трассе дорогах «организовывали» её остановку (засада, кончилось топливо, заблудились и т.д.).

Некоторые успевали даже добраться до Ясногородки, Горбовичей и северных окраин Белогородки. После чего, оставалось навести на остановившихся придурков арту, авиацию или Байрактары. Потом следовал большой БУМ, и добивание выживших и уцелевшей техники с малых дистанций. После того, как такая процедура повторилась 3 или 4 раза, до орков наконец дошло, что здесь «что-то ни так», и они прекратили, как суицидники, кидаться за трассу.

Ещё более эффективным способом остановить распространение орков ЗА «Житомирскую трассу» оказался «расслабляющий» небольшой, но достаточно успешный контр-удар ВСУ в районе Макарова, в следствии чего, правый фланг всей этой группировки «немного провис».

А так же, появилась вполне реальная угроза подрезания коммуникаций беснующегося перед взорванными на речушке Ирпень мостами, в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Стоянки, всего орко-стада. Тем более, что все попытки самих орков продвинутся непосредственно вдоль Днепра на Вышгород на участке Мощун – Новые Петровцы как-то так сразу тоже не задались.

Хотя само, ранее цветущее село Мощун, орки разнесли практически «в щебень».

На сегодняшний день ситуация западнее и северо-западнее Киева складывается достаточно неординарно

Практически по всей этой операционной зоне орки перешли к обороне и пытаются удерживать удобные в их понимании для дальнейшего прорыва на Киев рубежи и участки.

Но на самом деле, это скорее похоже на влажные мечты импонента об изнасиловании.

Практически вся эта зона находится под достаточно плотным огневым воздействием ВСУ, вплоть до того, что они вполне себе в плановом режиме глумят тут ПУ, тыловые базы и пункты снабжения орков. Да и просто разведанные и доразведанные позиции. Дело дошло до того, что МТС орков здесь осуществляется с очень и очень существенными траблами, вплоть до того, что БК в их танках уже дошёл до отметки 5-6 снарядов на танк, а заправки оставшихся единиц техники осуществляются в «строго лимитированных» объёмах.

Да, орки в этой зоне ныче активно мародёрят, выносят дома, квартиры и магазины и кое-как харчуются награбленным. Где-то урывками находят соляру и бензин

Но совсем скоро грабить станет нечего и негде, с подвозом тоже всё обстоит и ещё долго будет обстоять достаточно туго и печально. Ибо каждый заехавший сюда наливник, каждый Камаз со снарядами или тушёнкой тут же будет превращаться в приоритетную цель.

А потом пойдёт «зелёнка». Данная зона, в этом отношении – весьма отличное место для «партизанки» – пересечённая, лесисто-болотистая местность, со множеством речушек и ручьёв, узкими и извилистыми дорогами.

Просто прелесть и раздолье для настоящих, патентованных «бИндероФцев». А учитывая тот факт, что на этой территории достаточно активно тренировались действовать наши ССО и егеря, которым не составит особого труда организовать здесь самое настоящее народное сопротивление оккупантам, успевших уже наубивать и намарадёрить местное население до уровня животной ненависти, завидовать их дальнейшей участи явно не стоит.

Те лаптеногие балбесы, которые нынче упиваются награбленным в богатых домиках модных киевских предместий дорогим коньяком, явно не успеют вовремя унести ноги.

И потому, в большинстве своём, они там все и полягут. Лишь немногие уцелеют, если сдадутся в плен. Хотя после того, что они накуролесили в Бородянке, Ясногородке, Иванькове, Новых Петровцах, Мощуне, Буче, Гостомеле и Ирпене, их вряд ли вообще будут брать в плен, загоняя и отстреливая как бешенных собак.

Джерело: блог Костянтина Машовця

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