Стали відомі можливі евакуаційні маршрути на Сумщині на 18 березня
У Сумській області продовжуються спроби евакуації мирних мешканців
18 березня можуть бути відкриті гуманітарні коридори по декількох напрямках. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Час відправлення автобусів той самий, що і в попередні дні.
Напрямки руху:
Тростянець – Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми – Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедин – Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп – Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка – Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля – Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Дмитро Живицький нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають в першу чергу вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. Можна брати із собою домашніх тварин.
Як повідомлялося раніше, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області 16 березня точилися серйозні бої. Села, окуповані російською армією, страждають від мародерства, солдати крадуть та вбивають худобу, проводять обшуки у будинках.