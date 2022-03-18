Стали відомі можливі евакуаційні маршрути на Сумщині на 18 березня

На Сумщині йде підготовка до чергової спроби евакуації мирного населення

У Сумській області продовжуються спроби евакуації мирних мешканців

18 березня можуть бути відкриті гуманітарні коридори по декількох напрямках. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Час відправлення автобусів той самий, що і в попередні дні.

Напрямки руху:

Тростянець – Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми – Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин – Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп – Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка – Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля – Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Дмитро Живицький нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають в першу чергу вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. Можна брати із собою домашніх тварин.

Як повідомлялося раніше, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області 16 березня точилися серйозні бої. Села, окуповані російською армією, страждають від мародерства, солдати крадуть та вбивають худобу, проводять обшуки у будинках.