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    Стали відомі можливі евакуаційні маршрути на Сумщині на 18 березня

    На Сумщині йде підготовка до чергової спроби евакуації мирного населення - Стали відомі можливі евакуаційні маршрути на Сумщині на 18 березня
    На Сумщині йде підготовка до чергової спроби евакуації мирного населення

    У Сумській області продовжуються спроби евакуації мирних мешканців

    18 березня можуть бути відкриті гуманітарні коридори по декількох напрямках. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Час відправлення автобусів той самий, що і в попередні дні.

    Напрямки руху:

    Тростянець – Полтавська область

    (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

    Суми – Полтавська область

    (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

    Лебедин – Полтавська область

    (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Конотоп – Полтавська область

    (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Велика Писарівка – Полтава

    (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Краснопілля – Полтавська область

    (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

    Дмитро Живицький нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають в першу чергу вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку. Можна брати із собою домашніх тварин.

    Як повідомлялося раніше, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області 16 березня точилися серйозні бої. Села, окуповані російською армією, страждають від мародерства, солдати крадуть та вбивають худобу, проводять обшуки у будинках.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стали відомі можливі евакуаційні маршрути на Сумщині на 18 березня