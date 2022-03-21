  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил

    Росія відмовилася від переговорів із Японією про спірні Курили - Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил
    Росія відмовилася від переговорів із Японією про спірні Курили
    фото з відкритих джерел

    Росія припиняє безвізові поїздки японців на Курили

    Російська Федерація у нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори щодо мирного договору з Японією, який не був підписаний після Другої світової війни. Про це заявилиу Міністерстві закордонних справ РФ.

    Відповідальність за шкоду взаємодії з РФ та інтересам самої Японії вона поклала на офіційний Токіо.

    Як йдеться у заяві російського міністерства зовнішніх справ, РФ блокує статус Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва по секторальному діалогу.

    Також Росія припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили.

    «Прийнято рішення про припинення безвізових поїздок японських громадян на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами Російської Федерації і Японією від 1991 р. і про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 р.», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

    Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.

    Читайте також: Курили – наші. Японія зробила заяву на тлі агресії Путіна в Україні
    Теги: росія окупанти Японія санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил