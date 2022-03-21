Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил

Росія відмовилася від переговорів із Японією про спірні Курили

Росія припиняє безвізові поїздки японців на Курили

Російська Федерація у нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори щодо мирного договору з Японією, який не був підписаний після Другої світової війни. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ.

Відповідальність за шкоду взаємодії з РФ та інтересам самої Японії вона поклала на офіційний Токіо.

Як йдеться у заяві російського міністерства зовнішніх справ, РФ блокує статус Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва по секторальному діалогу.

Також Росія припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили.

«Прийнято рішення про припинення безвізових поїздок японських громадян на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами Російської Федерації і Японією від 1991 р. і про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 р.», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.