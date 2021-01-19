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    9,5 років за ґратами. Експосадовець Держгеокадастру Луганщини отримав вирок суду за хабар

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    Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду - 9,5 років за ґратами. Експосадовець Держгеокадастру Луганщини отримав вирок суду за хабар
    Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду
    Фото з відкритих джерел

    У червні 2017 року службова особа отримала 500 тис грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації

    На Луганщині суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника головного управління Держгеокадастру в одержанні хабара. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

    У суді прокурорами доведено, що в червні 2017 року службова особа отримала 500 тис грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

    «Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна», ‒ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що експосадовець отримав вирок за статтею одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

    «Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду», – поінформували в Офісі генпрокурора.

    Як повідомлялося, у Києві на хабарі у $10 тисяч попався оперуповноважений з особливо важливих справ.

    Теги: суд Луганщина хабар вирок Держгеокадастр
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