9,5 років за ґратами. Експосадовець Держгеокадастру Луганщини отримав вирок суду за хабар

Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду

У червні 2017 року службова особа отримала 500 тис грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації

На Луганщині суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника головного управління Держгеокадастру в одержанні хабара. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

У суді прокурорами доведено, що в червні 2017 року службова особа отримала 500 тис грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

«Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна», ‒ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експосадовець отримав вирок за статтею одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).



«Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду», – поінформували в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, у Києві на хабарі у $10 тисяч попався оперуповноважений з особливо важливих справ.