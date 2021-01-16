Голова Антикорупційного суду підтвердила відвідини вечірки у Сергія Ківалова

Неформальний захід Олена Танасевич відвідала разом з Павлом Вовком, справу якого має розглядати

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич визнала, що була присутня на вечірці в Одеській юридичній академії, президентом якої є колишній голова Центрвиборчкому, регіонал та відомий «куратор суддів» часів Януковича Сергій Ківалов. Як Танасевич підтвердила в інтерв’ю Transparency International Ukraine, на цьому заході також були присутні глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та очільник Конституційного суду Олександр Тупицький, однак вона з ними не спілкувалась.

За словами Танасевич, вже наприкінці зустрічі в одеському виші директор інституту Василь Фелик запропонував привітатися з колегами на неформальному заході. Сама вона не вважає його вечіркою.

«Ми поспілкувалися на людські звичайні теми, абсолютно не пов’язані з моєю професійною діяльністю. Після чого повідомила, що мені необхідно їхати, адже вдома на мене чекає родина. Мені запропонували сказати привітання присутнім, я побажала добра, здоров’я на наступний рік усім присутнім і покинула зазначений захід», – розповіла голова ВАКС.

Вона запевнила, що помітила Вовка і Тупицького через деякий час, але не спілкувалась із ними «і не почала б у жодному разі». За словами Танасевич, суддя має одразу ідентифікувати для себе червоні лінії: не допустити проступку через порушення етичних стандартів, конфлікту інтересів і правопорушення. У цьому випадку, як вважає голова ВАКС, вона червоних ліній не перейшла.

Водночас Танасевич відмовилась казати, з ким саме вона спілкувалась.

Нагадаємо, справу голови ОАСК Павла Вовка та інших суддів цього суду розглядає саме Антикорсуд.

Раніше про візит Танасевич на організовану Ківаловим вечірку повідомило «Слідство.інфо», однак прес-служба Антикорупційного суду заперечила це, заявивши, що голова ВАКС відвідувала Одеську юридичну академію для організації онлайн-лекцій.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: спробі узурпувати судову владу в країні й неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів. Антикорупціонери у якості доказів правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК.

У жовтні ОАСК спробував усунути Артема Ситника з посади директора НАБУ, але Мін'юст відмовився це робити, посилаючись на відсутність повноважень.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд України на чолі з Олександром Тупицьким визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. За словами Артема Ситника у кримінальних провадженнях НАБУ, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.