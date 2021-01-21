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    «А чому ми говоримо чужою?»: Українська співачка підтримала закон про державну мову

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    Оля Полякова прокоментувала закон про державну мову - «А чому ми говоримо чужою?»: Українська співачка підтримала закон про державну мову
    Оля Полякова прокоментувала закон про державну мову
    Фото: Instagram

    Артистка впевнена, що мова потрібна аби усвідомити себе українцем

    Українська співачка Оля Полякова прокоментувала прийнятий закон, згідно з яким сфера обслуговування має перейти на українську мову. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

    Слід зазначити, що артистка, яка у звичайному житті говорить російською, підтримала цей закон. 

    «Вийшов закон, згідно з яким ми маємо говорити українською мовою. І ті, хто пише у Facebook і Instagram що це дуже їм невдобно якось, я хочу сказати вам. Людоньки, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії – французькою. Чи може дуже хочуть американці розмовляти якоюсь іншою мовою? Люди, у нас повинна бути наша українська мова. Може зараз це когось і дратує, але у наступному майбутньому наші діти будуть говорити українською і це прекрасно. Тому що для того, щоб усвідомити що ти – українець треба вивчати свою мову, треба нею говорити. А якою? Чому ми у нашій країні розмовляємо чужою мовою?», – наголосила співачка. 

    Нагадаємо, що 16 січня почала діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг. Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови. Обов’язково до скарги слід додавати докази порушення.

     Читайте також інтерв’ю: 
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    Теги: діти мова закон українська мова Facebook співачка Instagram Оля Полякова
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