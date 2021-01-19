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    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб

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    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб

    У соцмережах жартують про «мовні патрулі», які будуть жорстоко карати тих, хто не спілкується українською мовою

    16 січня почала діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг.

    Не стояли осторонь від цієї події і жартівники у соціальних мережах.

    Зокрема, вони глузували з інформації про так звані «мовні патрулі», які будуть жорстоко карати тих, хто не спілкується українською мовою.

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    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб
    Опоненти закону про державну мову стали героями курйозних фотожаб

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    Теги: мова закон українська мова
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