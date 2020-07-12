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    Наука та освіта

    Кремінь анонсував безкоштовні курси державної мови в Україні

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    Зацікавленість до запуску курсів повинні проявити навчальні заклади та органи місцевої влади, вважає мовний омбудсмен - Кремінь анонсував безкоштовні курси державної мови в Україні
    Зацікавленість до запуску курсів повинні проявити навчальні заклади та органи місцевої влади, вважає мовний омбудсмен

    На сьогодні безкоштовні курси української мови в країні існують на рівні волонтерства

    В Україні планують масово впровадити безкоштовні курси державної мови.

    Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

    За словами чиновника, зацікавленість повинні проявити навчальні заклади та органи місцевої влади.

    «Я думаю, що тут якраз ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб створити всі необхідні сприятливі умови для своїх громадян», – заявив омбудсмен.

    Кремінь також зазначив, що на сьогодні безкоштовні курси української мови в країні існують на рівні волонтерства.

    «Але з волонтерства ми починали створювати ЗСУ у 2014 році фактично з нуля. А сьогодні ми маємо фактично одну з найсильніших армій у Європі. 2014 рік ми починали, в тому числі, з безкоштовних курсів на Майдані з вивчення української мови», – додав чиновник.

    Також Кремінь заявив, що очікує затвердження Кабінетом міністрів програми розвитку української мови.

    Раніше освітній омбудсмен в інтерв’ю «Главкому» розказав, чи потрібно робити зауваження учням, які на перервах спілкуються російською.

    Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.

    Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

    До слова, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.

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