Аби потрапити миротворцями у Конго військові дали хабар



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Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом військової прокуратури

В Одеській області чоловік вимагав та отримав від двох військовослужбовців хабар за обіцянку допомогти з включенням останніх до списку військових, яких буде залучено до миротворчої місії у Конго.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише УНН.

На Одещині працівник військової частини вимагав та отримав від двох військовослужбовців хабар у розмірі майже 9 тис. доларів за обіцянку допомогти з включенням останніх до списку військових, яких буде залучено до миротворчої місії у Конго.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (одержання хабаря).

Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Також нагадаємо, що посадовця столичного Департаменту культури затримано на хабарі в $2 тис. Слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Раніше начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. Обвинувальний акт відносно посадовця скеровано до суду.

Джерело: Укрінформ