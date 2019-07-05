Посадовця столичного Департаменту культури затримано на хабарі в $2 тис. (фото)



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Проводяться слідчі дії в службових приміщеннях управління у справах національностей та релігій КМДА Фото: ДБР

Заступник начальника Департаменту культури КМДА підозрюється у вимаганні хабара за прискорення реєстрації релігійної організації

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, затримано заступника начальника Департаменту культури Київської міської державної адміністрації під час отримання ним неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець Департаменту культури КМДА вимагав і отримав від громадянина України через посередника 2000 доларів США за підготовку документів і прискорення реєстрації релігійної організації.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії в службових приміщеннях управління у справах національностей та релігій КМДА.

Слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Оперативний супровід у даному кримінальному провадженні здійснює Департамент захисту економіки Нацполіції. Процесуальне керівництво – Військова прокуратура Дарницького гарнізону.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Раніше начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. Обвинувальний акт відносно посадовця скеровано до суду.