«Або ви з нами, або будуть проблеми!» На Закарпатті контрабандисти силою пропонували прикордонникам «дружити»

Поки прикордонники оговтувалися від газового балончика, нападники їх переконували, що з ними треба співпрацювати, для «нормального проходження служби»

На Закарпатті група агресивно налаштованих людей напала на прикордонників. У Державній прикордонній службі кажуть, що то були контрабандисти.

Інцидент стався 11 лютого, передає пресцентр відомства.

«Або ви з нами, або матимете проблеми!», – з такою погрозою вдерлися контрабандисти у помешкання до охоронців державного кордону України. До приватного помешкання, яке орендують двоє дільничних інспекторів прикордонної служби відділення «Горонглаб» Мукачівського прикордонного загону, вдерлися невідомі, які застосували проти військовослужбовців газовий балончик», – йдеться в пресрелізі ДПСУ.

Поки прикордонники оговтувалися від заподіяної їм шкоди, невідомі погрожуючи фізичною розправою, наголошували, що проживання та «нормальне проходження служби» прикордонників можливе тільки за умови «співпраці» із тютюновими контрабандистами.

Найімовірніша причина нападу – «припинення незаконної оборудки пачкарів минулого тижня», додають у відомстві.

«Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину. Законні дії прикордонників обурили ділків і ті, своєю чергою вирішили помститися та залякати правоохоронців», – додали в ДПСУ.

До місця події викликали карету швидкої допомоги та працівників поліції. Особи нападників наразі встановлюються.

Нещодавно, у Закарпатській області вісьмом інспекторам митниці повідомили про підозру в махінаціях при розмитненні автомобілів.