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    Суспільство

    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття

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    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Фото: Закарпатська митниця

    В інтернет-мережі ціни на взуття зазначених фірм коливаються від трьох до 15 тис грн за пару

    Митники КПП «Тиса» на Закарпатті виявили 50 пар незадекларованого брендового взуття.

    Серед законно ввезеного багажу митники знайшли 50 пар нового колекційного взуття, про яке пасажир «забув» вказати. Про це пише пресслужба Закарпатської митниці Держмитслужби.

    Порушником виявився 45-річний житель Мукачівщини, який повертався з Угорщини, де перебував у приватних справах.

    Вертаючись додому, чоловік прихопив із собою чоловічі кросівки, черевики, мокасини, туфлі різних моделей та розміру відомого бренду «Baldinini»; жіноче шкіряне взуття – черевики торгової марки «L'estrosa», кросівки торгових марок: «LIU•JO», «nila&nila», «Alexander Smith»; фірмові черевики «Federica Lancioni».

    В інтернет-мережі ціни на взуття зазначених фірм коливаються від трьох до 15 тис грн за одну пару.

    Тож, зрозуміло, що загальна вартість не задекларованого товару сягає понад 100 тис грн, і значно перевищує 500 євро, що дозволяється митним законодавством ввозити без декларування та оподаткування.

    Не задекларований колекційний товар, який знаходився на підлозі багажного відділення автобуса у картонній коробці та розфасований у дев'яти пакетах, закарпатець визнав своєю власністю.

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    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття
    Мукачівець хотів завезти в Україну півсотні пар брендового взуття

    Раніше через пункт пропуску Порубне на румунсько-українському кордоні намагались провезти фуру одягу та взуття елітних брендів, зокрема Burberry та Philipp Plein. Вартість курток у фурі, згідно з документами, становила 250 гривень за штуку.

    Теги: митниця контрабанда Закарпаття
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