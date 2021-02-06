На Закарпатті вісьмох митників звинуватили в махінаціях при розмитненні авто

Восьми працівникам митниці було повідомлено про підозри за статтею про зловживання владою або службовим становищем

Зловмисники завдали державі понад 2 млн гривень збитків

У Закарпатській області вісьмом інспекторам митниці повідомили про підозру в махінаціях при розмитненні автомобілів.

Про це повідомляє Нацполіція в суботу, 6 лютого.

«Організував протиправну діяльність 31-річний власник двох приватних підприємств. Серед його спільників – директор однієї з фірм і вісім співробітників митного поста Хуст», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, директор фірми виготовляв дублікати товарно-транспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи при митному оформленні. Це дозволяло зменшувати розмір митних платежів. У свою чергу співробітники митного поста Хуст «ігнорували фальсифіковані документи і оформляли імпорт легкових і вантажних (автомобілів), мінімізуючи обов'язкові платежі».

В результаті такого «співробітництва» зловмисники заподіяли державі понад 2 млн гривень збитків – суму підтверджують проведені експертизи.

Напередодні правоохоронці провели обшуки за місцем розташування митного поста Хуст, в офісах двох фірм і в приміщеннях фігурантів

Восьми працівникам митниці було повідомлено про підозри за статтею про зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст. 28, ч.2 ст.364 (КК України). Що стосується організатора схеми і керівника фірми, то їхнім діям буде дана правова оцінка відразу після завершення всіх необхідних слідчих і процесуальних дій.

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