У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)

Оптова вартість вилученої партії сигарет становить понад 10 млн грн

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ упереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Так, за п’ятьма авіаційними накладними трьома літаками через аеропорт «Бориспіль» від арабських підприємців з Дубая на адресу мешканця Запоріжжя мали прибути товари широкого вжитку. Однак, у коробах замість вказаних товарів київські митники виявили сигарети.

Наразі інспекторами Київської митниці встановлено, що вантаж сигарет складається з 381 місця, а їх загальна вага становить понад 10 тонн (10021 кг). Це сигарети трьох торгових марок: Manchester, Kingdom, Gold Mount, як класичні, так і з фруктовими смаками. Всі сигарети розфасовані у стандартні блоки по 10 пачок. За остаточними підрахунками, у вантажі виявлено 507 тисяч пачок сигарет.

На даний час вантаж вилучено. За наявною в мережі інформацією, оптова вартість такої кількості сигарет становить понад 10 млн грн.

Нагадаємо, на початку лютого в «Бориспіль» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет, що прибули літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів.