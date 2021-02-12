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    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)

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    Вилучена партія сигарет торгових марок&nbsp;Manchester, Kingdom, Gold Mount - У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    Вилучена партія сигарет торгових марок Manchester, Kingdom, Gold Mount
    Фото: Київська митниця

    Оптова вартість вилученої партії сигарет становить понад 10 млн грн

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ упереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Так, за п’ятьма авіаційними накладними трьома літаками через аеропорт «Бориспіль» від арабських підприємців з Дубая на адресу мешканця Запоріжжя мали прибути товари широкого вжитку. Однак, у коробах замість вказаних товарів київські митники виявили сигарети.

    Наразі інспекторами Київської митниці встановлено, що вантаж сигарет складається з 381 місця, а їх загальна вага становить понад 10 тонн (10021 кг). Це сигарети трьох торгових марок: Manchester, Kingdom, Gold Mount, як класичні, так і з фруктовими смаками. Всі сигарети розфасовані у стандартні блоки по 10 пачок. За остаточними підрахунками, у вантажі виявлено 507 тисяч пачок сигарет.

    На даний час вантаж вилучено. За наявною в мережі інформацією, оптова вартість такої кількості сигарет становить понад 10 млн грн.

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    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)
    У «Борисполі» митники заблокували 10 тонн контрабандних сигарет (фото)

    Нагадаємо, на початку лютого в «Бориспіль» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет, що прибули літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів.

    Теги: митниця СБУ Київ контрабанда Аеропорт Бориспіль тютюнові вироби
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