У МОЗ розповіли про роботу магазинів під час жорсткого карантину

За словами Ляшка, навіть непродовольчі ринки не повинні працювати

Під час жорсткого карантину 8-24 січня закладам харчування дозволять адресну доставку та роботу на виніс. Про це в етері Громадського радіо заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«У нас буде заборона роботи непродовольчих магазинів, але в магазинах буде дозволена тільки адресна доставка, з забороною роботи на виніс, оскільки, коли ми говоримо про інші магазини непродовольчої групи товарів, то створюється велике скупчення людей у досить обмеженому просторі, коли люди приходять забирати товар саме до магазину», – каже Ляшко.

За його словами, дозволяється торгівля тільки харчовими продуктами, засобами гігієни, лікарськими засобами й ветеринарними кормами та препаратами, усе інше підпадає під заборону.

«Навіть непродовольчі ринки не повинні працювати. Якщо ми говоримо про магазини, супермаркети, які продавали харчові продукти та інші речі, то під час жорсткого карантину з 8 по 25 січня ці речі буде заборонено продавати. Можуть продавати цю групу товарів там, де 60% площі саме відведено під групу непродовольчих товарів», – підкреслив Ляшко.

Кабінет міністрів через погіршення ситуації із Covid-19 запроваджує жорсткі карантинні обмеження: вони триватимуть із 8 по 24 січня 2021 року. Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно.

Загалом карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.