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    Карантин можуть посилити раніше, якщо епідситуація погіршиться – Шмигаль

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    Денис Шмигаль:&nbsp;Держава залишає за собою таке право в разі погіршення епідситуації - Карантин можуть посилити раніше, якщо епідситуація погіршиться – Шмигаль
    Денис Шмигаль: Держава залишає за собою таке право в разі погіршення епідситуації
    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    В уряді вважають, що за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно. Про це прем'єр заявив на засіданні уряду в середу.

    «Держава залишає за собою право в разі надзвичайних подій, різкого зростання (захворюваності - Ред.), якихось непередбачуваних випадків, звертатися до суспільства, звертатися до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього потребуватиме ситуація та суспільство», – сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

    Водночас прем'єр наголосив, що, за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Україна карантин Денис Шмигаль коронавірус
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