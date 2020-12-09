Карантин можуть посилити раніше, якщо епідситуація погіршиться – Шмигаль

Денис Шмигаль: Держава залишає за собою таке право в разі погіршення епідситуації

В уряді вважають, що за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно. Про це прем'єр заявив на засіданні уряду в середу.

«Держава залишає за собою право в разі надзвичайних подій, різкого зростання (захворюваності - Ред.), якихось непередбачуваних випадків, звертатися до суспільства, звертатися до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього потребуватиме ситуація та суспільство», – сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Водночас прем'єр наголосив, що, за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.