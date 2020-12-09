Посилений карантин: Криклій пояснив, як працюватиме транспорт

Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року. Це стосується всіх видів сполучення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.

«Під час авіаподорожей за кордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир», – попередив глава МІУ.

Міністр наголосив, що метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння. Крім того, оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.

У середу, 8 грудня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня. Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.







