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    Посилений карантин: Криклій пояснив, як працюватиме транспорт

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    <span id="docs-internal-guid-f3880854-7fff-d79f-755c-236481e981d3"><span>Громадський транспорт перевозитиме пасажирів у кількості місць для сидіння</span></span> - Посилений карантин: Криклій пояснив, як працюватиме транспорт
    Громадський транспорт перевозитиме пасажирів у кількості місць для сидіння
    Фото: Київпастранс/Facebook

    Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року. Це стосується всіх видів сполучення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «Автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення», – зазначив міністр.

    Він підкреслив, що внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.

    «Під час авіаподорожей за кордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир», – попередив глава МІУ.

    Міністр наголосив, що метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння. Крім того, оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.

    У середу, 8 грудня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня. Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: міністр авіаперевезення час
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