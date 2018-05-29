Адвокат підтвердив, що голодуючий Сенцов погодився на підтримуючу терапію

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4 червня адвокат відвідає Сенцова у колонії

Стан українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує з середини травня в російській колонії, а на днях погодився на підтримуючу терапію, наразі стабільний. Про це на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 29 травня, повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«Сенцов дійсно отримує підтримуючу терапію. Що значить ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега», - написав адвокат.

За його словами, терапією займається медична частина колонії. «Співробітники ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) толком по терапії пояснити нічого не можуть, так як вони не медики», - підкреслив Дінзе.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.