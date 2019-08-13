  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Адвокат Порошенка назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі

    • Розсилка
    Петро Порошенко не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом - Адвокат Порошенка назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі
    Петро Порошенко не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом

    Слідство намагається приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів Порошенка, зазначив адвокат

    Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

    Слова адвоката наводить видання «Українська правда».

    «Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень. Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу «Прямий», – розповів Головань.

    Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

    Як відомо, 12 серпня Порошенко приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

    Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

    Як відомо, у понеділок Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР, повідомив його адвокат.

    Під час допиту Порошенка в Держбюро розслідувань під будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли  його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.

    Директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.

    Читайте також
    Петро Порошенко суд адвокат допит Державне бюро розслідувань Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ