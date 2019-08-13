Адвокат Порошенка назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі



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Петро Порошенко не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом

Слідство намагається приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів Порошенка, зазначив адвокат

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Слова адвоката наводить видання «Українська правда».

«Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень. Петро Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу «Прямий», – розповів Головань.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Як відомо, 12 серпня Порошенко приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

Як відомо, у понеділок Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР, повідомив його адвокат.

Під час допиту Порошенка в Держбюро розслідувань під будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.