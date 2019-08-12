Порошенко не довіряє ДБР і хоче пройти поліграф в прямому ефірі



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Президент Петро Порошенко 12 серпня провів брифінг після допиту у ДБР

Я не довіряю Державному бюро розслідувань, не довіряю їх керівництву, я не вірю в об’єктивність і неупередженість слідства - заявив Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству. Про це він сказав після допиту в ДБР, передає УНН.

«Після відвідання мною ДБР хочу наголосити, що воно було присвячене ситуації з каналом «Прямий». Хочу абсолютно чітко наголосити, що і я як голова партії ЄС, як п’ятий президент України, і наша політична сила буде стояти чітко на позиції захисту свободи слова в Україні», — сказав Порошенко.

Він заявив, що не має абсолютно ніякого відношення до власності та управління каналом «Прямий» та закликав стати на захист свободи слова в Україні.

«Я не довіряю Державному бюро розслідувань, не довіряю їх керівництву, я не вірю в об’єктивність і неупередженість слідства. В той же час ті питання — а у мене є цей перелік — які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні на «Прямому» каналі в прямому ефірі», — зазначив він.

Варто також додати, що п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань 22 листопада 2017 року.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.

Як повідомляло агентство, у понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідуваньпід будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.