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    Суд дав дозвіл допитати Порошенка на поліграфі

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    Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, сказали в Державному бюро розслідувань - Суд дав дозвіл допитати Порошенка на поліграфі
    Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, сказали в Державному бюро розслідувань

    Проходження поліграфа може бути лише за згоди самого Порошенка

    Суд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.

    Про це 13 серпня повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу ДБР.

    «Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди», - сказали в Державному бюро розслідувань.

    Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

    Як відомо, у понеділок Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР, повідомив його адвокат.

    Під час допиту Порошенка в Держбюро розслідувань під будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли  його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.

    Директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.

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