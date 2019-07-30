Адвокат Порошенка відповів Трубі: підозр нема в жодному провадженні



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Проти Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи

Адвокат Порошенка заперечив заяву Труби про 11 проваджень проти Порошенка

Адвокат Ігор Головань вчергове заявив, що проти п'ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи.

Про це Головань написав у своєму блозі на «Українській правді».

Нагадаємо, директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко, а п’ятий президент заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає.

«А воно і не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11», - заявив Головань.

Він пояснив, що на сьогодні достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях.

«Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка. Крім Директора ДБР, звичайно. Той може сказати що завгодно. Не може тільки навести лад в очолюваній установі і розібратися, хто ж там організовує витоки інформації. Тому панові Трубі самому варто подивитися в обличчя реальності. Подумати, чим можуть завершитися вже порушенні проти нього кримінальні провадження (адже за логікою пана Труби провадження, про які вели мову Сергій Горбатюк і Артем Ситник порушені проти ДБР і його директора Романа Труби). Ну і сприяння організації нападу на Петра Порошенка після допиту, як і організації доступу агентів впливу РФ до український секретів, також ніхто забувати не збирається», - зазначив адвокат.

Як повідомлялось, Петро Порошенко відкинув усі звинувачення з боку ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова і заявив, що той має доступ до матеріалів досудового розслідування, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, через главу ДБР Романа Трубу та керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ повідомили, що їх детективи під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».

Обшуки проводяться в рамках розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони та Генштабу ЗСУ. На думку слідства, ці посадовці у 2015-2018 рр. незаконно внесли до держоборонзамовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Скоріш за все мова йде про закупівлю санітарного автомобіля «Богдан-2251», на який було багато нарікань щодо якості.