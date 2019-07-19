Що шукає НАБУ в «5 елементі» та «Богдан Моторс»



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На «Богдан-2251» було багато нарікань з приводу якості

Слідчі вважають, що «Богдан Моторс» незаконно внесла до державного оборонного замовлення спеціальний автотранспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».

«Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр., на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами», - повідомляє НАБУ.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року виник скандал через погану якість санітарного автомобіля «Богдан-2251» для використання в зоні ведення бойових дій. З 50 доставлених на фронт автомобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

Влітку 2018 року «Богдан» повідомив, що вже виправив всі недоліки.

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» об’єднує виробничі активи одного з провідних українських автовиробників – корпорації «Богдан» (автобусно-тролейбусний завод у Луцьку і завод легкових авто в Черкасах). Керівником компанії є колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.