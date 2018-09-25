Адвокат повідомила про позитивні зрушення у справі Гандзюк
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Слідчий задовольнив клопотання адвоката про додаткову кваліфікацію злочину проти Катерини Гандзюк
Справі щодо нападу з кислотою на херсонську активістку Катерину Гандзюк присвоїли додаткову кваліфікацію - «Умисне вбивство, вчинене на замовлення».
Про це повідомила в Facebook адвокат Євгенія Закревська.
«Слідчий ГУНП в Херсонській області задовольнив моє клопотання про додаткову кваліфікацію злочину проти Катерини Гандзюк і вніс до ЄРДР ознаку замовності злочину (п.11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 КК). Маленький крок назустріч відповіді на запитання «Хто замовив Катю Гандзюк?» - написала Закревська.
Нагадаємо, Гандзюк перенесла вже 11 операцій з видалення змертвілих тканин та пересаджування шкіри.
Як відомо, сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Це руки, частина спини, шиї, обличчя. Після первинної допомоги в херсонській лікарні потерпілу 1 серпня екстрено санітарним літаком транспортували до Києва.
Наразі в замаху на життя Гандзюк підозрюється п'ять осіб. Усі вони учасники АТО, розвідники «Української добровольчої армії». Четверо з них визнали свою провину. П'ятий співучасник Сергій Торбін, на якого вказують інші підозрювані як на організатора замаху, заперечує свою причетність.