Адвокат повідомила про позитивні зрушення у справі Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook В’ячеслава Аброськіна П’ятий підозрюваний у нападі на Гандзюк, якого суд арештував 23 серпня, під час скоєння злочину отримав значний опік свого тіла

Слідчий задовольнив клопотання адвоката про додаткову кваліфікацію злочину проти Катерини Гандзюк

Справі щодо нападу з кислотою на херсонську активістку Катерину Гандзюк присвоїли додаткову кваліфікацію - «Умисне вбивство, вчинене на замовлення».

Про це повідомила в Facebook адвокат Євгенія Закревська.

«Слідчий ГУНП в Херсонській області задовольнив моє клопотання про додаткову кваліфікацію злочину проти Катерини Гандзюк і вніс до ЄРДР ознаку замовності злочину (п.11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 КК). Маленький крок назустріч відповіді на запитання «Хто замовив Катю Гандзюк?» - написала Закревська.

Нагадаємо, Гандзюк перенесла вже 11 операцій з видалення змертвілих тканин та пересаджування шкіри.

Як відомо, сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Це руки, частина спини, шиї, обличчя. Після первинної допомоги в херсонській лікарні потерпілу 1 серпня екстрено санітарним літаком транспортували до Києва.

Наразі в замаху на життя Гандзюк підозрюється п'ять осіб. Усі вони учасники АТО, розвідники «Української добровольчої армії». Четверо з них визнали свою провину. П'ятий співучасник Сергій Торбін, на якого вказують інші підозрювані як на організатора замаху, заперечує свою причетність.