У поліції заявили, що четверо підозрюваних вже зізналися у нападі на Гандзюк



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«Усі четверо дали свідчення і розкаялися у скоєному», - заявив Тракало

Четверо з п’яти підозрюваних у нападі на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.

Про це повідомив «Українській правді» речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, наразі слідство попередньо встановило причетність до скоєння даного злочину п’ятьох осіб.

«Їхня причетність до нападу на Гандзюк, за версією слідства, підтверджується як зібраними речовими доказами, так і наданими свідченнями», - заявив Тракало.

Він розповів, що четверо із затриманих зізналися слідчим, що отримали пропозицію за грошову винагороду здійснити напад на Гандзюк. «Усі четверо дали свідчення і розкаялися у скоєному», - зазначив Тракало.

За його словами, ця пропозиція нібито надійшла від п’ятого затриманого, з яким вони проходили військову службу і який був їхнім командиром.

Водночас, як повідомив речник Нацполіції, сам організатор від співпраці зі слідством відмовляється.

Він зазначив, що слідчі вказують на ще один можливий доказ причетності затриманих до нападу на активістку - безпосередній підозрюваний у скоєнні цього злочину під час нападу міг отримати хімічний опік кислотою, проливши її на себе з необережності.

«Про це свідчить відповідний слід на його тілі, походження якого тепер буде досліджуватися методом експертизи», - заявив Тракало.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Як відомо, сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.