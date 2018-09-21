Гандзюк зробили 11 операцій і врятували зір



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Сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк

За 50 днів після замаху на життя керівник справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк перенесла вже 11 операцій з видалення змертвілих тканин та пересаджування шкіри.

Про це Центру інформації про права людини розповів чоловік потерпілої Сергій Денисов.

Одинадцята операція була проведена 18 вересня.

«Скільки ще операцій потрібно, складно сказати, це постійно в процесі обговорення. Адже це складний випадок через таке масивне ураження кислотою», – повідомив Денисов.

Чи планується продовжити лікування за кордоном, теж поки невідомо. «Наразі питання щодо лікування за кордоном важко піднімати, оскільки стан нестабільний і кожен наступний день починається як новий, з новими змінами, новими проблемами», – каже Денисов.

З успішних результатів лікування – це врятоване око, тобто збережено зір, уже частково нова шкіра, яка прижилася, та загалом поліпшення загального стану потерпілої.

«Утім, лікарі все ще не виключають можливі ризики, а відтак і загрозу життю через найменшу інфекцію, яка може завадити лікуванню та видужанню, тому Катерина досі в реанімації. Тобто її стан треба постійно підтримувати», – додав чоловік.

Як відомо, сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Це руки, частина спини, шиї, обличчя. Після первинної допомоги в херсонській лікарні потерпілу 1 серпня екстрено санітарним літаком транспортували до Києва.

Наразі в замаху на життя Гандзюк підозрюється п'ять осіб. Усі вони учасники АТО, розвідники «Української добровольчої армії». Четверо з них визнали свою провину. П'ятий співучасник Сергій Торбін, на якого вказують інші підозрювані як на організатора замаху, заперечує свою причетність.

Друзі Гандзюк неодноразово висловлювали занепокоєння, що замовників злочину так і не буде знайдено і покарано.