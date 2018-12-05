Адвокат сім'ї Гандзюк: заяви Луценка шкодять слідству



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Генеральний прокурор Юрій Луценко Фото: Главком

Адвокат не розуміє, як може слідство говорити про встановлення всіх фігурантів справи Гандзюк

Генеральний прокурор Юрій Луценко шкодить слідству у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, розкриваючи деталі розслідування.

Про це заявила адвокат родини Гандзюк Євгенія Закревська в ефірі «Громадського».

«Я взагалі не вважаю нормальним розголошувати інформацію, яку розголошує генеральний прокурор. Є стаття кримінального кодексу, яка власне говорить, що не можна цього робити», - сказала вона.

Також Закревська зазначила, що не розуміє, як може слідство говорити про встановлення всіх фігурантів справи Гандзюк.

«Як можна говорити про впевненість слідства в чомусь, якщо немає навіть першого кроку - вручення підозри і затримання людини», - наголосила вона.

Адвокат нагадала, що останній затриманий у цій справі - екс-помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Тобто, про затримання організаторів, яких, за словами Луценка, вже встановили, не йдеться.

Крім того, Закревська розповіла, що про Олексія Левіна, якого Луценко назвав підозрюваним у справі Гандзюк, було відомо давно.

«І відповідно питання, чому його не було затримано поліцією безпосередньо в той момент, коли було встановлено його причетність, а це було в серпні місяці зроблено, коли було затримано частину виконавців. Я не розумію, чого його не було затримано до того, як він утік», - сказала вона.

Напередодні Луценко розповів подробиці щодо встановлення замовника нападу на Гандзюк.

«Замовника назвати на прес-конференції - не проблема, проблема - мати на це всі юридичні доведені аргументи», - заявив генпрокурор

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що очікує від заарештованих організаторів нападу на Гандзюк відомостей щодо його замовників.

Нардеп Антон Геращенко заявив, що організатору вбивства Гандзюк «світить» довічне, якщо він не здасть замовника.

Глава Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозапис із свідченнями і слідчим експериментом у справі про напад на Гандзюк.