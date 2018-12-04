Луценко розповів подробиці щодо встановлення замовника нападу на Гандзюк



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4 листопада активістка Катерина Гандзюк померла у лікарні

«Замовника назвати на прес-конференції - не проблема, проблема - мати на це всі юридичні доведені аргументи», - заявив генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство близьке до викриття замовника нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це він сказав 4 грудня під час брифінгу в Одесі.

«Слідство близьке до юридичного доказу діяльності замовника. Замовника назвати на прес-конференції - не проблема, проблема - мати на це всі юридичні доведені аргументи. Ми над цим працюємо, і це буде зроблено», - повідомив Луценко.

За словами Генпрокурора, у справі Гандзюк були встановлені виконавці.

«Зараз зійшлися на розумінні ключової версії. Ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета. А відтак, ми бачимо більш точно і фігуру замовника…» - підкреслив Луценко.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що очікує від заарештованих організаторів нападу на Гандзюк відомостей щодо його замовників.

Нардеп Антон Геращенко заявив, що організатору вбивства Гандзюк «світить» довічне, якщо він не здасть замовника.

Глава Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозапис із свідченнями і слідчим експериментом у справі про напад на Гандзюк.

Джерело: УНН