Адвокат Трампа звинуватив Йованович у фабрикації інформації



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Екс-полос США в Україні Марі Йованович

Посольство США в Україні начебто було причетне до розшуку «брудної інформації та фабрикації її проти людей, зайнятих у кампанії Трампа»

Колишній посол США в Україні Марі Йованович причетна до фабрикації інформації проти людей, зайнятих у президентській кампанії Дональда Трампа.

Про це заявив особистий юрист президента США Рудольф Джуліані в інтерв'ю «Цензор.Нет».

За словами Джуліані, Йованович «тією чи іншою мірою» буде працювати на Сороса.

«Все, що я можу сказати, – це те, що я про неї чув. А саме – що її посольство було щільно причетне до розшуку брудної інформації та фабрикації її проти людей, зайнятих у кампанії Трампа. Ще вони були щільно причетні до допомоги Соросу (включаючи блокування одного з кейсів, який міг би йому нашкодити), і в цій справі представником були вона і Джордж Кент. Власне, вони і підготували всю цю історію зі спеціальним прокурором», – розповів адвокат Трампа.

Він заявив, що після цього Йованович «отримала свою винагороду» у вигляді посади посла України в США.

«І вони все це звели в одне, а потім використовували як спосіб захистити Сороса, що виглядає жахливо. Адже якщо ми читаємо вам лекції з корупції, то не можна, щоб на цьому тлі у нас сидів наш власний корупціонер», – заявив Джуліані.

Раніше Йованович попрощалася з Україною і розповіла про здобутки останніх років.