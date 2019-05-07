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    Кримінал

    Вишинського залишили під вартою до 22 липня

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    <span>Кирила Вишинський обвинувачують у держзраді&nbsp;</span> - Вишинського залишили під вартою до 22 липня
    Кирила Вишинський обвинувачують у держзраді 
    Фото: Громадське

    Адвокати клопотали про домашній арешт для Вишинського

    Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід керівнику «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському, обвинуваченому у державній зраді. Його залишили під вартою до 22 липня.

    Захист Вишинського клопотав про заміну запобіжного заходу на домашній арешт з носінням електронного браслета.

     Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. Зокрема, прокуратура звинуватила Вишинського у спробі повалення конституційного ладу

    Як повідомлялося раніше, 21 березня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена умовами в камері Вишинського

    Нагадаємо, Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    В СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

    Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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