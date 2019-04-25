Прокуратура звинуватила Вишинського у спробі повалення конституційного ладу



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Кирило Вишинський у суді в Києві, 25 квітня 2019 року Фото: «Радіо Свобода»

Всього прокурори встигли прочитати 23 сторінки обвинувального акту

Сторона обвинувачення продовжила оголошувати обвинувальний акт у справі керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в Подільському районному суді Києва. 25 квітня тут відбулося третє засідання у справі Вишинського.

Фрагмент документа, який зачитали прокурори, стосувався обвинувачень у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу (стаття 109) і посяганні на територіальну цілісність України (стаття 110 Кримінального кодексу України).

Зокрема, прокурори заявили, що в період з березня по травень 2014 року Вишинський розмістив на сайті «РИА Новости-Украина» 16 статей «антиукраїнського і пропагандистського спрямування». Ці публікації, за версією прокуратури, містили заклики до зміни кордонів, захоплення влади, повалення конституційного ладу в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Переважно статті були присвячені подіям у Криму і на Донбасі. Прокурори заявили, що фактичними замовниками цих публікацій було МІА «Россия Сегодня», яке здійснювало фінансування агенції «РИА Новости-Украина» через кіпрський офшор.

Всього прокурори встигли прочитати 23 сторінки обвинувального акту: з 34-ої по 57-му. Чергове засідання призначене на 2 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

26 березня суд вирішив продовжити тримання Вишинського за ґратами до 24 травня.

Як повідомлялося раніше, 21 березня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена умовами в камері Вишинського

Нагадаємо, Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.