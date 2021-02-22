Адвокат з Дніпра, якого побили поліцейські, відсудив мільйон компенсації

Озброєні спецпризначенці тримали адвоката оголеним на холодній плитці майже годину

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська постановив компенсувати 1 млн грн моральної шкоди двом позивачам, один із яких постраждав від дій правоохоронних органів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 5 лютого.

За матеріалами справи 26 червня 2020 року близько 8 ранку озброєні спецпризначенці Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, розбивши встановлену на подвір’ї відеокамеру та вхідні двері, ввірвалися до будинку, де на той час перебував місцевий адвокат. Чоловік якраз приймав душ. Поліцейські застосували до нього силу і кинули оголеного на холодну плитку, де він пролежав 45 хвилин. Протягом цього часу поліцейські били чоловіка.

Згодом адвокату дозволили піднятися та накинути халат, після чого показали ухвалу слідчого судді про обшук. Однак зазначена в ухвалі адреса будинку не співпадала з тією, де мешкав адвокат. Він також показав поліцейським витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно та оригінал правовстановлюючого документа на будинок, який належить дружині позивача.

Попри це поліцейські провели обшук, який тривав три години. Коли все закінчилося, він звернувся до лікарні, де у нього виявили струс мозку та численні побої.

Наступного дня адвокат виявив, що з його помешкання зникло $20 тис.

У суді представник Нацполіції заперечував необхідність задоволення позову адвоката. Він повідомив, що обшуки проводилися з метою відшукання речових доказів вчинення важких злочинів, а саме вогнепальної зброї. При цьому суд з’ясував, що ані потерпілий адвокат, ані його дружина не мають жодного статусу у кримінальному провадженні, у рамках якого проводився обшук.

Амур-Нижньодніпровський райсуд дійшов висновків, що під час обшуків були порушені права позивача, зокрема, право на недоторканність житла (ст. 30 Конституції країни), непорушність права власності (ст. 321 ЦК України), права на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).