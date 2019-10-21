Літак Air France аварійно сів у Токіо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажирський літак Boeing-777 французької авіакомпанії Air France 21 жовтня здійснив в екстрену посадку в токійському аеропорту Ханеда Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На борту лайнера були високопоставлені гості, які прибули на церемонію інтронізації імператора Нарухіто

Пасажирський літак Boeing 777 французької авіакомпанії Air France здійснив екстрену посадку в токійському аеропорту Ханеда через технічні проблеми. Про це повідомляє японське агентство Kyodo та низка іноземних ЗМІ в понеділок, 21 жовтня.

На борту лайнера перебували понад 300 пасажирів, в тому числі високопоставлені гості, які прибули в Японію на церемонію з нагоди інтронізації нового імператора Нарухіто. Ніхто з них не постраждав.

Зазначається, що в процесі посадки у літака впав тиск в шинах шасі, проте в підсумку він зміг дістатися своїм ходом до стоянки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Японії. Глава держави візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто.

Також слід зазначити, що до берегів Японії наближаються два нових тайфуни.

Двадцятий за сезон тайфун Неогурі повинен підійти до узбережжя на південний захід від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів за секунду.

Ще один тайфун Буалу також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів за секунду.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв тайфуну в Японіїзросла до 80. Зазначається, що 10 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив.