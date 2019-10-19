В Росії екстрено приземлився «замінований» літак



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Літак виконував рейс Улан-Уде - Москва

Екстрені служби отримали анонімне повідомлення про «замінування» лайнера після того, як літак злетів і набрав висоту

Пасажирський лайнер «Норд-авіа» 19 жовтня запросив екстрену посадку в російському Красноярську через анонімне повідомлення про бомбу на борту.

Як повідомило «Інтерфаксу» інформоване джерело, літак виконував рейс Улан-Уде - Москва.

«Після того, як літак злетів і набрав висоту, екстрені служби отримали анонімне повідомлення про те, що нібито на борту знаходиться вибуховий пристрій. Вони негайно зв'язалися з екіпажем, і командир прийняв рішення про екстрену посадку в найближчому аеропорту - в Красноярську», - сказало джерело.

На борту літака було близько 150 осіб.

Згодом літак виконав екстрену посадку в Красноярську та благополучно приземлився.

Аноніма, який повідомив про вибуховий пристрій, вже затримали, повідомило джерело.

У пресслужбі красноярського аеропорту заявили, що буде проводитися технічний огляд повітряного судна.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

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Джерело: Интерфакс