В Росії екстрено приземлився «замінований» літак
Літак виконував рейс Улан-Уде - Москва
Екстрені служби отримали анонімне повідомлення про «замінування» лайнера після того, як літак злетів і набрав висоту
Пасажирський лайнер «Норд-авіа» 19 жовтня запросив екстрену посадку в російському Красноярську через анонімне повідомлення про бомбу на борту.
Як повідомило «Інтерфаксу» інформоване джерело, літак виконував рейс Улан-Уде - Москва.
«Після того, як літак злетів і набрав висоту, екстрені служби отримали анонімне повідомлення про те, що нібито на борту знаходиться вибуховий пристрій. Вони негайно зв'язалися з екіпажем, і командир прийняв рішення про екстрену посадку в найближчому аеропорту - в Красноярську», - сказало джерело.
На борту літака було близько 150 осіб.
Згодом літак виконав екстрену посадку в Красноярську та благополучно приземлився.
Аноніма, який повідомив про вибуховий пристрій, вже затримали, повідомило джерело.
У пресслужбі красноярського аеропорту заявили, що буде проводитися технічний огляд повітряного судна.
Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.
До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.
Джерело: Интерфакс