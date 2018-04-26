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    Аеропорт Дубаю взяв на роботу немовля

    Дитина працює в аеропорту «спеціалістом зі щастя»
    Управління цивільної авіації Дубаю взяло на роботу восьмимісячну дитину-еміратця на ім'я Мухаммед Аль-Хашемі. Він призначений на посаду «спеціаліста зі щастя». Відповідне відео було поширено в соціальних мережах, повідомляє Arabian Business. Через два дні цим відео зацікавилася прокуратура Абу-Дабі, яка проведе
    • 26 Квiтня, 19:21
    • Розсилка
    Аеропорт Дубаю
    Аеропорт Дубаю

    Дитина працює в аеропорту «спеціалістом зі щастя»

    Управління цивільної авіації Дубаю взяло на роботу восьмимісячну дитину-еміратця на ім'я Мухаммед Аль-Хашемі. Він призначений на посаду «спеціаліста зі щастя».

    Відповідне відео було поширено в соціальних мережах, повідомляє Arabian Business. Через два дні цим відео зацікавилася прокуратура Абу-Дабі, яка проведе розслідування відповідності такого призначення законам.

    У минулому році влада ОАЕ оголосила, що кілька молодих еміратців пройдуть тренінги, які дозволять їм стати «офіцерами щастя». Для реалізації першої в світі ініціативи було відібрано 60 осіб.

    Раніше повідомлялося, що працівники польської авіакомпанії LOT оголосили про початок безстрокового страйку.

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