Аеропорт Дубаю взяв на роботу немовля

Дитина працює в аеропорту «спеціалістом зі щастя»

Управління цивільної авіації Дубаю взяло на роботу восьмимісячну дитину-еміратця на ім'я Мухаммед Аль-Хашемі. Він призначений на посаду «спеціаліста зі щастя». Відповідне відео було поширено в соціальних мережах, повідомляє Arabian Business. Через два дні цим відео зацікавилася прокуратура Абу-Дабі, яка проведе



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Аеропорт Дубаю

Дитина працює в аеропорту «спеціалістом зі щастя»

Управління цивільної авіації Дубаю взяло на роботу восьмимісячну дитину-еміратця на ім'я Мухаммед Аль-Хашемі. Він призначений на посаду «спеціаліста зі щастя».

Відповідне відео було поширено в соціальних мережах, повідомляє Arabian Business. Через два дні цим відео зацікавилася прокуратура Абу-Дабі, яка проведе розслідування відповідності такого призначення законам.

У минулому році влада ОАЕ оголосила, що кілька молодих еміратців пройдуть тренінги, які дозволять їм стати «офіцерами щастя». Для реалізації першої в світі ініціативи було відібрано 60 осіб.

Раніше повідомлялося, що працівники польської авіакомпанії LOT оголосили про початок безстрокового страйку.