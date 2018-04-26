Аеропорт Дубаю взяв на роботу немовля
- 26 Квiтня, 19:21
-
Розсилка
Аеропорт Дубаю
Дитина працює в аеропорту «спеціалістом зі щастя»
Управління цивільної авіації Дубаю взяло на роботу восьмимісячну дитину-еміратця на ім'я Мухаммед Аль-Хашемі. Він призначений на посаду «спеціаліста зі щастя».
Відповідне відео було поширено в соціальних мережах, повідомляє Arabian Business. Через два дні цим відео зацікавилася прокуратура Абу-Дабі, яка проведе розслідування відповідності такого призначення законам.
У минулому році влада ОАЕ оголосила, що кілька молодих еміратців пройдуть тренінги, які дозволять їм стати «офіцерами щастя». Для реалізації першої в світі ініціативи було відібрано 60 осіб.
Раніше повідомлялося, що працівники польської авіакомпанії LOT оголосили про початок безстрокового страйку.