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    Аеропорт Гонконгу знову працює

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    В аеропорту Гонконгу відкрито реєстрацію на рейси - Аеропорт Гонконгу знову працює
    В аеропорту Гонконгу відкрито реєстрацію на рейси

    У терміналі летовища залишається лише кілька десятків протестувальників

    Міжнародний аеропорт Гонконгу відновив свою роботу. У середу, 14 серпня, аеропорт приймає і відправляє рейси, котрі були скасовані останніми днями внаслідок протестів, інформує Reuters. Тисячі протестувальників блокували нормальну роботу летовища протягом останніх двох днів. Одягнені у чорне демонстранти намагалися таким чином висловити своє невдоволення діями влади, а також поведінкою співробітників поліції.

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    Акція в аеропорту тривала чотири дні поспіль. Наразі в аеропорту залишається кілька десятків мітингарів. Стійки реєстрації на рейси відкриті. До них вже вишикувалися черги з сотень пасажирів, котрі змушені були ночувати в аеропорту через неможливість вилетіти напередодні. Оператор аеропорту напередодні отримав проміжне рішення суду, котре дозволяє мітингарям проводити акції протесту лише у визначених для цього місцях, не заважаючи роботі аеропорту.

    Внаслідок сутичок протестувальників з поліцією у будівлі аеропорту затримали п'ятьох осіб. Загальна кількість демонстрантів, затриманих правоохоронцями під час масових акцій, перевищує 600 осіб. Відомство у справах Гонконгу держради Китаю засудило протести в аеропорту міста, назвавши їх «майже терористичними діями».

    Нагадаємо, що наймасовіші протести в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році тривають з 9 червня. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Протести неодноразово супроводжувалися сутичками між поліцією та мітингарями. Акції продовжилися і після того, як ухвалення спірного законопроєкту призупинили.

    Джерело: Українська служба DW

     

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