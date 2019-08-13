В Гонконгу сталися сутички між поліцією і протестувальниками



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Протести в аеропорту Гонконгу

В адміністрації аеропорту заявили, що дії поліцейських і учасників акції протесту серйозно порушили роботу летовища

В міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

Як повідомляє Reuters, поліцейські використовували перцевий аерозоль, щоб стримати натовп. За словами очевидців, учасники протесту спробували заблокувати кілька поліцейських машин.

За даними CNN, в аеропорт Гонконгу прибули щонайменше п'ять автобусів з поліцейськими.

В адміністрації аеропорту заявили, що дії поліцейських і учасників акції протесту серйозно порушили роботу летовища. Демонстранти заблокували проходи в зону обмеженого доступу, не дозволяючи пасажирам пройти паспортний контроль.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Гонконгу скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію.

13 серпня вранці аеропорт знову відкрили, проте після обіду реєстрація на рейси була зупинена.

За останні кілька днів протестів у Гонконгу поліція заарештувала 149 осіб.

Джерело: Новое Время