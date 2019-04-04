Аеропорт в Дубаї придумав нову розвагу для пасажирів
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Відомі британські діджеї Оллі Вуд і Грег Стейнер будуть виступати в аеропорту в зоні для діджеїв
У міжнародному аеропорту Дубаї відкрили першу в історії зону для діджеїв.
Про це повідомляє arabianbusiness.com.
Тепер пасажирам не доведеться нудьгувати під час очікування своїх рейсів. Вони зможуть послухати музику у виконанні відомих британських діджеїв Оллі Вуда і Грега Стейнера, які працюють дуетом з назвою Hollaphonic.
Також в рамках проекту musicDXB щомісяця в аеропорту будуть проходити безкоштовні концерти для туристів, у яких братимуть участь міжнародні та місцеві артисти.
Раніше повідомлялося, що в столиці Туреччини Стамбулі з аеропорту Ататюрк переводять рейси у новий Стамбульський, тому 5-6 квітня всі термінали будуть закриті, а рейси не будуть здійснюватися протягом 12 годин.
Джерело: ТСН