Обидва аеропорти Стамбула призупинять роботу на півдоби



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Загальна площа перевезеного обладнання займає 33 футбольних поля, - керівник Turkish Airlines

5 квітня о 3:00 почнеться переїзд зі старого у новий аеропорт

У столиці Туреччини Стамбулі з аеропорту Ататюрк переводять рейси у новий Стамбульський, тому всі термінали будуть закриті, а рейси не будуть здійснюватися протягом 12 годин. Про це повідомляє Anadolu.

Згідно з інформацією видання, 5 квітня о 3:00 почнеться переїзд зі старого у новий аеропорт.

«Щоб все вчасно відбулося, 6 квітня з 2:00 до 14:00 аеропорт Ататюрка і Стамбульський аеропорт будуть закриті, а рейси не будуть здійснюватися», - йдеться у повідомленні.

«Невдовзі відбудеться найбільший переїзд за всю історію авіації. Загальна площа перевезеного нами обладнання займає 33 футбольних поля. Після великого переїзду, за яким спостерігатиме весь світ, настане новий ранок. І в цей новий для турецької авіації ранок всі рейси будуть здійснюватися зі Стамбульського аеропорту», - заявив голова правління і виконавчого комітету Turkish Airlines Ількер Айджі.

Відзначимо, останнім пасажирським рейсом з аеропорту Ататюрка, який у межах міжнародної авіації став стартовим майданчиком для Туреччини і авіакомпанії Turkish Airlines, стане рейс у Сінгапур.

Після переїзду Стамбульський аеропорт розпочне роботу 6 квітня о 14:00.

Першим рейсом після переїзду стане рейс зі Стамбульського аеропорту в міжнародний аеропорт Есенбога в Анкарі.

Кількість рейсів, що будуть виконуватися зі Стамбульського аеропорту, будуть збільшуватися поетапно.

Додамо, що протягом 5-6 квітня у Стамбульський аеропорт з аеропорту Ататюрка перевезуть обладнання вагою приблизно в 47 тисяч 300 тонн. Від тягачів літаків, які важать по 44 тонни кожен, до дрібних предметів - понад 10 тисяч одиниць обладнання перемістять 5 тисячами вантажівок. Ці машини проїдуть 400 тисяч кілометрів - це як 10 поїздок навколо планети Земля. В операції будуть задіяні понад 1 800 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай планує побудувати перший регулярний аеропорт в Антарктиді.