Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)

Літак, який першим приземлився на аеродромі, прилетів зі Сполучених Штатів Америки

Літак, який першим приземлився на аеродромі в Житомирі, прилетів зі США

Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс. Про це у Facebook поінформувала Державна прикордонна служба України.

«Учора в новоствореному міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Житомир« прикордонники оформили перший рейс», – ідеться в повідомленні.

Літак, який першим приземлився на аеродромі, прилетів зі Сполучених Штатів Америки з двома громадянами України на борту.

Він візьме участь у космічному фестивалі Korolоv Avia Fest 2021, який відбудеться цими вихідними в Житомирі.

До слова, Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути.

Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт