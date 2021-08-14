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    Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)

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    Літак, який першим приземлився на аеродромі, прилетів зі Сполучених Штатів Америки - Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)
    Літак, який першим приземлився на аеродромі, прилетів зі Сполучених Штатів Америки
    Фото: ДПСУ

    Літак, який першим приземлився на аеродромі в Житомирі, прилетів зі США

    Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс. Про це у Facebook поінформувала Державна прикордонна служба України.

    «Учора в новоствореному міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Житомир« прикордонники оформили перший рейс», – ідеться в повідомленні.

    Літак, який першим приземлився на аеродромі, прилетів зі Сполучених Штатів Америки з двома громадянами України на борту.

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    Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)
    Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)
    Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)

    Він візьме участь у космічному фестивалі Korolоv Avia Fest 2021, який відбудеться цими вихідними в Житомирі.

    До слова, Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути.

    Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт

    Теги: прикордонники США літак аеропорт Житомир
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    Аеропорт «Житомир» прийняв перший міжнародний рейс (фото)