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    США звинуватили Китай і РФ у поширенні фейків про коронавірус

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    США звинуватили Китай і РФ у поширенні фейків про коронавірус - США звинуватили Китай і РФ у поширенні фейків про коронавірус
    США звинуватили Китай і РФ у поширенні фейків про коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За заявою міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

    Пов’язані з владою Росії, Китаю та Ірану ЗМІ поширювали дезінформацію про коронавірус. Так, вони «підігрівали» пов’язані з пандемією конспірологічні теорії. Про це йдеться в документі Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США, присвяченому оцінці загроз для країни у терористичній сфері.

    За заявою міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

    «Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження Covid-19 і ефективності вакцин», - наголошується в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що американська розвідка готує звіт про походження коронавірусу після майже тримісячного розслідування за дорученням президента США Джо Байдена.

    В середині липня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що поки рано виключати версію про те, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї. Він також закликав Пекін до відкритої співпраці.

    Теги: розвідка ЗМІ США Китай розслідування коронавірус
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    США звинуватили Китай і РФ у поширенні фейків про коронавірус