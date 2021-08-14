США звинуватили Китай і РФ у поширенні фейків про коронавірус

За заявою міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

Пов’язані з владою Росії, Китаю та Ірану ЗМІ поширювали дезінформацію про коронавірус. Так, вони «підігрівали» пов’язані з пандемією конспірологічні теорії. Про це йдеться в документі Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США, присвяченому оцінці загроз для країни у терористичній сфері.

За заявою міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

«Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження Covid-19 і ефективності вакцин», - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що американська розвідка готує звіт про походження коронавірусу після майже тримісячного розслідування за дорученням президента США Джо Байдена.

В середині липня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що поки рано виключати версію про те, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї. Він також закликав Пекін до відкритої співпраці.