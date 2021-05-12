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    Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути

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    Авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними - Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути
    Авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними
    Фото з відкритих джерел

    Права на маршрути були відкликані на підставі заяви авіакомпанії

    Державна авіаційна служба України анулювала права авіакомпанії SkyUp на польоти по 33 маршрутах з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова за кордон. Про це повідомляє avianews з посиланням на наказ Державіаслужби №715, права були відкликані на підставі заяви авіакомпанії.

    SkyUp відмовився від рейсів з Києва в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афіни, Стокгольм, Варшаву, Меммінген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Острави та Гданськ

    Зі Львова лоукостер більше не літатиме у Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам і Прагу.

    Також SkyUp відмовився від прав на польоти з Одеси до Мюнхена, Афіни, Ларнаку, Амстердам, із Запоріжжя – в Берлін, Штутгарт, Тель-Авів і Прагу, з Харкова до Братислави, Тель-Авів і Прагу.

    Іншим наказом №719 від 6 травня Державіаслужба зменшила можливу частоту польотів SkyUp на рейсах з Києва в Єреван, Аліканте, Катанію, Ріміні, Болонью, Пальму-де-Майорку також на підставі звернення авіакомпанії.

    Авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними. Це дає їм можливість отримати великі бали при подачі заявки на інші більш популярні напрямки. У конкурсі на маршрути Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.

    Разом з тим Flynas відкриває пряме сполучення між Україною та Саудівською Аравією.

    Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

    Додамо, що у світі цього року з’являться понад 90 нових авіакомпаній.

    Теги: бізнес туризм літак авіаперевезення транспорт SkyUp мандрівка авіарейс
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