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    Думки вголос

    США створили мегапроблему для Китаю та Росії

    Виведення армії США з Афганістану - США створили мегапроблему для Китаю та Росії
    Виведення армії США з Афганістану
    фото з відкритих джерел

    Талібан захоплює по декілька міст на день

    Події в Афганістані мають нас багато чому навчити.

    За майже 20 років США вклалися в цю країну більш, ніж на трильйон доларів – уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію. «Якщо ми важливі, то на нас заплющать очі».

    Після рішення США про виведення військ талібан захоплює по декілька міст на день. Ми, українці, показали, шо таке бойовий дух. Афганці на це не здатні, незважаючи на обладнання та зброю.

    Щоб хто потім не казав, США передбачали наслідки цього рішення. Вони створили мегапроблему для Китаю та Росії. Почалася принципово нова гра з шаленими ставками. Але для нас висновок має бути дуже простим: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних. Їх не здають. Але одночасно ніколи не вибачають корупції та нездатності бути сильними і досягати цілей.

    Допомагають тільки тим, хто бореться за себе сам, і Афганістан – ще один приклад. Є над чим замислитися.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: США Афганістан Талібан
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    США створили мегапроблему для Китаю та Росії