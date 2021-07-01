У «Борисполі» попередили про зміну графіків рейсів до Туреччини. Що відомо

Сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини

Скасовано два рейси зі Стамбулу авіакомпаній МАУ та Turkish airlines Inc

У зв’язку із подіями у Туреччині дещо змінився розклад рейсів з України до цієї країни. Про це повідомила пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як стало відомо, скасовано два рейси зі Стамбулу авіакомпаній МАУ та Turkish airlines Inc, які мали прибути о – 8:45 та 17:40. Рейси зі Стамбулу з часом прибуття о 08:05 очікуються о 11:44, о 08:45 та 19:40 скасовано (попередньо). Також скасовано рейси до Стамбулу о 10:15, 12:40 та 19:30 (попередньо, але інформація може змінитися).

Також запізнюються рейси авіакомпанії Yanair до Анталії (YE 5605 – за розкладом о 03:05, очікується об 11:45, а також YE 5601 – за розкладом о 04:04, очікується об 11:00). Решта 9 ранкових рейсів до Анталії було відправлено з невеликим запізненням (від 20 хвилин до 2 годин) .

Скасовано рейс Yanair з Анталії о 16:10, решта сьогоднішніх рейсів з цього міста очікується без змін (або з незначними, до 30 хвилин, змінами).

За даними диспетчерського центру «Борисполя», усі аеропорти Туреччини, окрім Анкари, функціонують у штатному режимі, тож очікується налагодження ситуації із вильотами та прийняттям рейсів. Попередньо скасовані вечірні рейси може бути відновлено.

Напередодні українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попередили про аномальну спеку. Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

До слова, «Бориспіль» вперше в історії увійшов до ТОП-15 аеропортів Європи.