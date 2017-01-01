Агентство Fitch прогнозує прискорення інфляції в Україні

Інфляція на кінець 2017 року становитиме 13,7%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року на рівні 13,7%. Про це йдеться в матеріалах Fitch Ratings, що є в розпорядженні Укрінформу, розданих під час конференції міжнародного рейтингового агентства. «Інфляція на кінець 2017 року становитиме 13,7% та 9,1% - на кінець 2018



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Інфляція на кінець 2017 року становитиме 13,7%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року на рівні 13,7%.

Про це йдеться в матеріалах Fitch Ratings, що є в розпорядженні Укрінформу, розданих під час конференції міжнародного рейтингового агентства.

«Інфляція на кінець 2017 року становитиме 13,7% та 9,1% - на кінець 2018 року», - йдеться в матеріалах.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання реального ВВП України в 2017 році на рівні 2% з подальшим прискоренням до 3,2% у 2018 р.