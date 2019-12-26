Аграрний комітет 26 грудня збереться на засідання щодо ринку землі



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Засідання заплановане на 16:00

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики сьогодні, 26 грудня, збереться на засідання щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайт Верховної Ради.

Так, о 16:00 парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики збереться на засідання щодо ринку землі.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної політики провести додаткові засідання 26, 27, 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року щодо розгляду законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Зазначимо, що загалом до комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроєкту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялось, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що загальний обсяг землі для продажу в одні руки може становити 10 тисяч гектарів або менше.